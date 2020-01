Die VHS Kleve bietet am Samstag, 8. Februar, von 9 bis 16 Uhr erneut einen Tag in der Holzwerkstatt an. In der Dorfschreinerei in Kranenburg-Mehr kann man unter Anleitung von Meisterin Petra van Aken lernen, wie man kleine Möbel oder Geschenke aus Holz baut. Gearbeitet wird mit Handwerkzeug und den gängigen Holzbearbeitungsmaschinen. Nähere Infos im aktuellen VHS-Programmheft oder unter www.vhs-kleve.de Infotelefon 02821 84777. Anmeldungen werden bis 26.1. erbeten.