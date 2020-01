Am Sonntag, 19. Januar, gegen 20.50 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Eichendorffstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 29 und 42 Jahre alten Brüdern und zwei 28 und36 Jahre alten Frauen und einem 29 Jahre alten Mann.



Grund des Streits war Lärm aus der Wohnung der zwei Frauen und des Mannes. Der Streit, der zunächst im Hausflur begann, verlagerte sich dann vor das Haus. Hier kamen weitere Bewohner aus den umliegenden Häusern dazu, die sich mit den "Ruhestörern" solidarisierten. Im weitern Verlauf griffen mehrere Männer die Brüder an und stießen sie zu Boden. Hier schlugen und traten sie auf die beiden ein.

Brüder verletzt

Bei Eintreffen der Polizei war bereits ein großer Teil der Angreifergruppe nicht mehr vor Ort. Beide Brüder wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Einer wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide lehnten aber eine weitere ärztliche Behandlung ab. Ein 54-jähriger Anwohner, der versuchte den Streit zu schlichten, erhielt auch einen Schlag ins Gesicht. Verletzt wurde er nach eigenen Angaben dadurch aber nicht.

Eisenstange wurde aufgefunden

Konkrete Hinweise zu den Personen, die geschlagen hatten, konnte keiner der Beteiligten machen. Die geschädigten Brüder gaben an, dass Angehörige der Angreifer Messer dabei gehabt hätten, während die Gegenpartei angab, dass die Brüder im Flur des Mehrfamilienhauses eine Eisenstange dabei gehabt hätten. Bei der Absuche konnte lediglich eine Eisenstange aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden 28 und 36 Jahre alten Frauen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.