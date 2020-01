Am Freitag, 24. Januar, in der Zeit von 1 bis 6.15 Uhr kam es auf der Klein-Erkenschwicker-Straße zu einer Unfallflucht, bei der 1300 Euro Sachschaden entstand. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs wohl beim Vorbeifahren einen geparkten schwarzen VW Polo an und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel.: 0800/2361 111.