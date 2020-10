Fiete plantscht fröhlich im Wasser. Der 17 Jahre alte Dalmatiner-Kleiner Münsterländer Mischling ist zum ersten Mal beim beliebten Hundeschwimmen dabei und flitzt umher, was das Zeug hält.

Sein Frauchen Sabine Heyde ist begeistert: „Für die Hunde, aber auch für uns Besitzer, ist das ein Riesenspaß. Fiete fühlt sich wohl. Es gibt ja auch sonst nur wenige Möglichkeiten, wo Hunde frei laufen können.“ Fiete sei immer schon mit der Familie mit gejoggt und deshalb wohl auch trotz seines betagten Alters noch relativ fit.

Am Wochenende fand zum Saisonende das traditionelle Hundeschwimmen im Underberg-Freibad gleich zwei Mal statt. Und das mit großem Erfolg. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen mussten sich die Familien mit ihren Vierbeinern zuvor online bei der Stadt anmelden. Die Resonanz war prima und noch besser als in den Jahren zuvor. „Am Samstag hatten wir 267 Anmeldungen, am Sonntag 264 und Nachreservierungen. Damit sind wir sehr zufrieden und glücklich“, freut sich Stefanie Kaleita, stellvertretende Fachbereichsleiterin für Schule, Kultur und Sport.

Das ganze Freigelände konnte von den Fellnasen genutzt werden

„Anfang der Woche sind wir mit 176 Anmeldungen gestartet, danach kamen immer mehr dazu. Dieses Mal haben wir auch das Wasser im kleinen Planschbecken drin gelassen, für kleinere Hunde und solche, die sich nicht ins tiefere Wasser trauen. Zudem können wir als Auslauffläche nun das ganze Freibadgelände nutzen. Trotz Corona haben die Leute anscheinend einfach Bock auf das Hundeschwimmen.“

Zur Begrüßung gab's für Frauchen und Herrchen einen Kotbeutel, für die Fellnase eine leckere essbare Eintrittskarte. Die DLRG sorgte bei dem nicht alltäglichen Spaßevent für die nötige Sicherheit.

Vierbeiniger Gast der ersten Stunde war auch Oscar, eine Save Bracke. Besitzerin Andrea Wittmann: „Wir kommen immer wieder gerne hier her. Hier kann sich Oscar so richtig austoben und mit den anderen Hunden spielen und rennen. Es gibt hier in Rheinberg sonst leider nur wenig Auslaufmöglichkeiten.“

Auch viele andere Vierbeiner sprangen ins Wasser, holten den Ball und spielten ausgelassen mit ihren Fellfreunden. Ein Spaß für die ganze Familie.

Zum Abschied bekam jede Fellnase eine Tüte voller hochwertiger Leckerchen, gesponsert von der Ossenberger Mühle - die sogenannte „Austrittskarte“, wie eine Besucherin schon im vergangenen Jahr die „Give away“-Tüte taufte.