Wie schon befürchtet hat es hat leider nicht lange gedauert, bis es nach dem Anbringen der neuen Tischplatte zu neuen Fällen von Vandalismus im Pavillon auf dem Ossenberger Dorfplatz gekommen ist.

Die Polizei wurde eingeschaltet und sie versicherte, insbesondere an den Wochenenden dort öfter zu patrouillieren und nach dem Rechten zu sehen. Überdies soll der Pavillon und sein Umfeld in den nächsten Tagen mit einer Videoüberwachung ausgerüstet werden, ein entsprechendes Hinweisschild wurde bereits angebracht. Nichtdestotrotz bitten der Heimatverein Herrlichkeit Anwohner und Passanten, umgehend die Polizei zu kontaktieren, wenn es Hinweise auf Vandalismus gibt. Vielleicht ist so der eine oder andere Übeltäter doch zu ermitteln.