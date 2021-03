Das Erfolgserlebnis in der vergangenen Woche hat den EN Baskets Schwelm die Chance auf die Playoff-Teilnahme in der laufenden Woche gewahrt. Nun gilt es, die Leistung gegen die ART Giants auch auswärts bei der LOK Bernau zu bestätigen, um den Traum der „Postseason“ zu erhalten.

Der Kooperationsverein von ALBA Berlin hat in der laufenden Meisterschaftsrunde unerwartet große Schwierigkeiten, spielt recht unkonstant und steht auf dem 11. Tabellenplatz der ProB-Nord. Die Möglichkeit einen Rang unter den besten 8 Teams zu erreichen, ist nicht mehr gegeben. Dennoch ist die Mannschaft von René Schilling nicht zu unterschätzen. Die junge und talentierte Truppe um Brenneke, Delow (beide stehen auch bei ALBA Berlin im Kader) konnte bisher nur in wenigen Spielen ihre Qualität andeuten. Gerade zuhause ist die LOK manchmal nicht zu stoppen. Das erfuhren auch die starken WWU Baskets und verloren knapp. Leitwolf der Bernauer Mannschaft ist der Routinier Dan Oppland. Er bringt eine Menge Erfahrung aus der ProA mit und sorgt als Powerforward häufig in Korbnähe für Unruhe beim Gegner.

Die EN Baskets Schwelm wollen unbedingt den positiven Trend beibehalten und in der Ferne den Sieg holen. Es gibt aber einige Gründe, die auf einen komplizierten Spielverlauf hindeuten. Die Blau-Gelben müssen bis zum Ende der Saison auf Daniel Mayr verzichten. Der 2,18m große Center verletzte sich beim Heimspiel gegen die ART Giants und wird ca. 3 Monate ausfallen, bevor er sich sportlich betätigen kann. Außerdem liegt die Spielweise der LOK den EN Baskets mal gar nicht. In der Hinrunde konnten sich die Spieler von Head-Coach Falk Möller knapp durchsetzen, aber standen einer Mannschaft gegenüber, die sich nie so richtig abschütteln ließ. Erst in den letzten Momenten der Partie setzten sich die Baskets dann doch durch.

Das Spiel der LOK Bernau gegen die EN Baskets Schwelm findet am 06.03.2021 um 19:00 Uhr statt. Es wird ein kostenfreier Livestream angeboten, der unter dem folgenden Link abrufbar ist: https://sportdeutschland.tv/basketball/prob-nord-lok-bernau-baskets-schwelm