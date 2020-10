Sonsbeck. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass auch das kulturelle Leben in Sonsbeck na-hezu zum Erliegen kam. Son’Kult! musste den Auftritt der Musikgruppe „Hoelder“ in der evangeli-schen Kirche absagen. Auch das Straßenfest anlässlich der Verleihung der Stadtrechte vor 700 Jah-ren, bei dem Son’Kult! für den musikalischen Rahmen sorgen sollte, fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.

Nun wagt Son’Kult! mit der Multivision „Australien – ein Jahr Freiheit“ ein behutsames Comeback der kulturellen Szene. Olaf Broekmans, Vorsitzender des Sonsbecker Kulturvereins, und Vor-standsmitglied Ludger van Bebber berichten: „Wir haben innerhalb des Vorstands lange diskutiert und beraten, ob wir die Veranstaltung durchführen möchten. In Abstimmung mit den Künstlern Aneta und Dirk Bleyer reduzieren wir die Besucherzahl, um die Abstände zwischen den Besuchern zu vergrößern. Hierdurch wollen wir ein Infektionsrisiko deutlich minimieren. Das Konzept wurde mit dem örtlichen Ordnungsamt abgestimmt.“ Das Konzept sieht im Einzelnen vor, dass die Ab-stände vergrößert werden und die Zahl der zugelassenen Besucher reduziert wird. Ferner wird ein Sitzplan erstellt, um eine Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Das stellt die Organisatoren zwar vor zusätzliche Aufgaben, der Aufwand ist jedoch vertretbar. Um dennoch einen großen Publi-kumskreis ansprechen zu können, tragen Aneta und Dirk Bleyer ihre Multivision am 10.10.2020 zwei Mal vor, im 15.30 Uhr und um 20.00 Uhr. Gegenüber der bisherigen Planung wurde die Vorführung am Nachmittag zusätzlich aufgenommen.

„Australien – ein Jahr Freiheit“ ist eine Panoramashow aus Foto und Film mit Dirk und Aneta Bleyer, die die Sehnsucht nach Abenteuer und Reisen entfachen möchte. Am Anfang stand ein Traum. Ein Jahr wahre Freiheit zu verspüren und den roten Kontinent in seiner ganzen Vielfältigkeit kennenzu-lernen. Im nördlichsten Zipfel Australien waren die Fotografen, die auch für National Geographics und den Stern arbeiten, auf abenteuerlichen Pisten mit ihrem Geländewagen unterwegs. Sie zei-gen Landschaften von surrealer Schönheit wie pinkfarbene Seen neben azurblauem Meer oder fluoreszidierende Pilze und blau leuchtende Brandung. Kängurus am Strand im Süden werden im Norden von Krokodilen abgelöst. Herzerwärmend sind auch die Begegnungen mit den Menschen, die dort leben. Freuen Sie sich auf einzigartige Bilder, vielen Insider-Tipps und spannende Ge-schichten mit Geländewagen, Flugzeug, Tauchausrüstung und Wanderschuhen aus dem Roten Kontinent und dem Gefühl von einem Jahr wahrer Freiheit.

Olaf Broekmans hebt hervor: „Die Mul-tivision ist für Besucher aller Altersgruppen interessant, besonders aber auch für Schüler und Ju-gendliche, deren Traum es ist, Land und Leute Down Under zu erleben, sei es als Au-pair, Backpa-cker oder als Austauschschüler.“