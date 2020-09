Damen Kreisliga

TC Ludwigstal - TG Hiddinghausen 8:1

Leider mussten sich die Damen im Rückspiel beim feststehenden Aufsteiger trotz enger Spiele recht deutlich geschlagen geben. So kämpfte sich Leonie Stöcker nach verlorenem ersten Satz ins Match und konnte den 2.Satz für sich entscheiden, leider musste sie dann den 3.Satz mit 3:6 abgeben. Alle weiteren Einzel gingen in umkämpften Sätzen an die Ludwigstalerinnen. Auch im Doppel spielte Leonie an der Seite von Ilka Ambraß die vollen 3 Sätze, hier mit dem besseren Ende und beide gewannen den Ehrenpunkt für die TGH.

Einzel: Leonie Stöcker 4:6/6:4/3:6, Ilka Ambraß 4:6/2:6, Anne Kohlstadt 5:7/5:7, Kathrin Sirrenberg 6:7/2:6, Alena Arndt 4:6/4:6, Louisa Pilapl 2:6/6:7, Doppel: Stöcker/Ambraß 2:6/6:4/10:6, Arndt/Pilapl 2:6/2:6, Sirrenberg/Hoffmann 1:6/4:6

