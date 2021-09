Damen Kreisliga

Suderwicher TC - TG Hiddinghausen 8:1

Wie in der Vorwoche erwischten die Damen einen gebrauchten Tag. Einzig Leonie Stöcker und Alena Arndt konnten gut mitspielen und Leonie punktete sogar dabei im Spitzeneinzel für die TGH. Alena startete ohne Fehler mit 6:0, leider stellte sich die Gegnerin darauf ein und drehte das Match im 3.Satz zu ihren gunsten. Die vier weiteren Einzel gingen je in 2 Sätzen an die Gastgeberinnen. Auch in den Doppeln spiegelte sich die Überlegenheit wieder, so konnten die Sätze zwar knapper gestaltet werden, ein Punktgewinn sprang aber leider nicht dabei heraus.

Einzel: Leonie Stöcker 6:2/6:2, Anne Kohlstadt 1:6/1:6, Louisa Pilapl 1:6/1:6, Alena Arndt 6:0/2:6/3:6, Theresa Finke 4:6/3:6, Maren Hoffmann 1:6/1:6, Doppel: Stöcker/Pilapl 4:6/3:6, Kohlstadt/Hoffmann 3:6/5:7, Arndt/Finke 1:6/0:6

Damen 50 Kreisliga

TG Witten - TG Hiddinghausen 3:3

Zweites Spiel mit zweitem Team, kurzfristige mussten die Damen auf Spielerinnen verzichten und Sabina Vogt kam zum Saisondebüt. In einer ausgeglichenen Begegnung, konnten Martina Cammann (2 Sätze) und Susanne Stuckmann im Match Tie Break die TGH Punkte gewinnen. Christine Erlbruch und Sabina Vogt kämpften, konnten aber keinen Satzgewinnen verbuchen. Ebenso ausgeglichen verliefen die Doppel, Auch hier punkteten wieder Cammann/Stuckmann im Match Tie Break des 1.Doppels und Erlbruch/Vogt mussten erneut den Gegnerinnen gratulieren. Alles in allem eine gerechte Punkteteilung.

Einzel: Christine Erlbruch 3:6/2:6, Martina Cammann 6:3/6:1, Susanne Stuckmann 6:3/3:6/10:5, Sabina Vogt 3:6/1:6, Doppel: Cammann/Stuckmann 6:2/4:6/10:7, Erlbruch/Vogt 0:6/3:6

Herren 40 II Kreisklasse

TG Hiddinghausen – TC GW Frohlinde 0:6

Ohne Chance gegen den Tabellenführer. Das Ersatzgeschwächte Team der Herren 40 II schlug sich zwar in allen Sätze achtbar und schnupperte auch am Satzgewinn, leider aber ohne wirklichen zählbaren Erfolg. So konnte man den Gästen nur zum Sieg gratulieren.

Ergebnisse: Einzel: Christoph Schmidt 3:6/4:6, Neville Higgs 5:7/3:6, Achim Magent 1:6/6:7, Carsten Heßler 4:6/4:6 Doppel: Schmidt/Maget 4:6/4:6, Higgs/Heßler 2:6/3:6

Über die Angebote der TG Hiddinghausen kann man sich unter Tel.: 02339/3222 und www.tg-hiddinghausen.de informieren.