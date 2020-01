Starker Start ins neue Jahr

Herren Kreisklasse

TG Hiddinghausen 2 – TC GW Westerholt 5:1

Auch die 2.Mannschaft ist in das neue Jahr und die Wintersaison gestartet! Mit 2 glatten 2 Satz Siegen von Nils Klotz und Janis Halbach lief es gut an, Max Beckmann musste nach kuriosem Spielverlauf in den Match-Tie-Break den er nervenstark mit 13:11 für sich entschied. Einzig Fabian Rüggeberg musste dem Gegner gratulieren. Das beruhigende Zwischenergebnis wurde dann mit 2 Doppelsiegen zum 5:1 gefestigt.

Einzel: Nils Klotz 6:3/6:2, Max Beckmann 6:0/0:6/13:11, Janis Halbach 6:3/6:4,Fabian Rüggeberg 1:6/2:6, Doppel: Klotz/Beckmann 6:2/6:3, Halbach/Rüggeberg 6:2/6:1

Herren 40 I Bezirksliga

TG Hiddinghausen – TC Südpark Bochum 5:1

Für eien Überraschung sorgte das Team der Herren 40, So hatte man durch Verletzungen der Gegner früh Glück und Frank Beckmann gewann das Spitzeneinzel durch verletzungsbedingte Aufgabe seines Gegners. Stephan Rath musste sich geschlagen geben und konnte sich aber auf seine Positionen 3 und 4 mit Kai Vohwinkel und Thorsten Marx verlassen. Beide fuhren in 2 glatten Sätzen die TGH Punkte ein. Da verletzungsbedingt nur das erste Doppel gespoielt werden konnte stand der Sieg schon früh fest. Somit war dann die weitere verletzungsbedingte Aufgabe nicht mehr Ausschlag gebend.

Einzel: Frank Beckmann 4:2:Aufgabe Bochum, Stephan Rath 3:6/3:6, Kai Vohwinkel 6:1/6:3, Thorsten Marx 6:1/6:1,, Doppel Beckmann/Rath 3:2 Aufgabe Bochum, Vohwinkel/Marx ohne Spiel

