Auch in diesem Jahr führt der Nevigeser Turnverein 1862 (NTV) seine Mitgliederversammlung am Freitag, 1. Oktober, um 19 Uhr in der Nevigeser Sporthalle am Waldschlösschen durch.



Erneut muss das gemütliche Beisammensein zum Ende der Veranstaltung ausfallen. Besucher werden gebeten, mindestens beim Betreten und Verlassen der Halle einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.