Am kommenden Karfreitag, 15. April 2022 findet nach zweijähriger Pause endlich wieder das traditionelle Ostereierschießen der Hardenberger Schützen statt. Die Jagd auf über 1.000 bunte Ostereier beginnt um 11.00 Uhr. Ganz nach alter Manier und zu alten Preisen sind alle Besucher aufgerufen, ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen und mit dem Luftgewehr über eine Entfernung von 10m auf Streichhölzer zu schießen. Zur Belohnung erhalten sie für jedes abgeschossene Streichholz ein buntes Osterei. Und auch die „Kleinen“ zwischen 6 und 11 Jahren dürfen über das Lichtpunktschießen auf die Jagd nach bunten Eiern für das Osterfest gehen. Alle Hardenberger Schützen freuen sich darauf, nach der langen Pause endlich wieder alte, aber auch neue Gesichter im Schützenhaus an der Elberfelder Straße 145 in Neviges begrüßen zu dürfen.