Am Dienstag, 29. September, kam es gegen 13.15 Uhr auf der Berliner Straße in Waltrop zu einem Unfall mit einer schwer Verletzten.

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Datteln kam aus nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der weiße Ford Transit kollidierte hier mit einem Baum.

Die 20-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Bei dem Unfall entstand etwa 18.000 Euro Sachschaden und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Berliner Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.