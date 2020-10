An der Kreuzung Lehmstraße/Berliner Straße in Recklinghausen sind am Montagmittag (26. Oktober) ein Auto und eine Fahrradfahrerin zusammengestoßen.

Ein 49-jähriger Autofahrer aus Waltrop wollte gegen 11.45 Uhr von der Lehmstraße nach rechts auf die Berliner Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer 80-jährigen Frau aus Waltrop, die mit ihrem E-Bike von der Lehmstraße geradeaus über die Kreuzung Richtung Brockenscheidter Straße wollte.

Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.