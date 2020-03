Am Freitag, 13. März, ereignete sich um 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall an der Brockenscheidter Straße in Waltrop.

Eine 61-jährige Waltroperin beabsichtigte, an einer Kreuzung links abzubiegen und wurde von einem entgegenkommenden PKW erfasst. Der 31-jährige Fahrer, ebenfalls aus Waltrop, hatte sie übersehen. Die Waltroperin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.