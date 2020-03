Die VHS bietet auch in diesem Jahr wieder eine Exkursion zum sommerlichen Open-Air-Konzert am Wasserschloss Nordkirchen an. Los geht es ab Haus der Bildung und Kultur am Freitag, 21. August, um 19.30 Uhr. Die Rückkehr in Waltrop ist gegen Mitternacht vorgesehen. Bis zum 30. März können Interessierte sich für diese Exkursion noch bei der VHS anmelden.

Die Konzertreihe "Sommernachtsträume am Wasserschloss" steht diesmal unter dem Motto "Melodien am Märchenschloss".



Wasserspiele und Feuerwerk



Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg spielt unter der Leitung von Franz Lamprecht. Zum Programm zählen an diesem Sommerabend unter anderem Strauß (Fürst-Bariatinsky-Marsch, Dorfschwalben aus Österreich, Frühlingsstimmen), Leoncavallo (Intermezzo), Dvorák (Polonaise Es-Dur), Mendelssohn (Kriegsmarsch der Priester). Hinzu kommen die Wasserspiele und das Feuerwerk.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 02309/96260 oder per E-Mail an vhs@vhs-waltrop.de.