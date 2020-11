Die Volkshochschule zeigt noch bis Freitag, 11. Dezember die Plakatausstellung „Umbruch Ost - Lebenswelten im Wandel“ der „Bundesstiftung Aufarbeitung“ im Rathaus (Altbau, 1. Etage).

Der 9. November 1989 jährt sich bereits zum 31. Mal und noch immer verblüffen uns häufig die Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Vor allem im Westen versteht man oft nicht, wie die Menschen im Osten „ticken“.

Es fehlt an Wissen

Es fehlt - in Ost wie in West - an Wissen sowie an einem unvoreingenommenen Diskurs über die Zeitgeschichte der deutschen Einheit nach 1990, der Klischees hinterfragt und nicht zuletzt im Westen ein Bewusstsein für das Ausmaß der Umbruchserfahrungen stiftet, die in der ostdeutschen Gesellschaft fortwirken.

Hier setzt die Ausstellung "Umbruch Ost - Lebenswelten im Wandel" an. Die Ausstellung thematisiert mit Bildern und Texten die Erwartungen und das Vertrauen, das die Ostdeutschen mit der Wiedervereinigung verbunden hatten.

Solidarität und Hilfsbereitschaft

Sie ruft die innerdeutsche Solidarität und Hilfsbereitschaft in Erinnerung, die die Anfangszeit prägten. Die Schau erzählt von den Neuanfängen und Aufbrüchen, wie auch vom Willen, die SED-Diktatur aufzuarbeiten. Sie dokumentiert die Verzweiflung, die mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch und dem Anstieg der Arbeitslosigkeit einherging und die Verlusterfahrungen und Ängste, die die 1990er Jahre in Ostdeutschland prägten.

Der Eintritt ist frei