Das "Land der Menschen", wie die Inuit selber sagen, ist Thema der VHS-Ländermatinee am Sonntag, 26. Januar um 10.30 Uhr. Gerd Thiel stellt zwei Stunden lang (mit Pause, Kaffee und Tee) dieses Land- und insbesondere Ostgrönland vor. Interessenten können sich im Rahmen der Matinee genau über dieses ungewöhnliche Zielgebiet informieren.

Grönland ist in aller Munde. Die Chinesen bieten bereits an, alle dortigen Flughäfen auszubauen, Donald Trump will die arktische Insel gleich kaufen und die Dänen fürchten schon die Loslösung von ihrem kleinen Königreich.

Eines der größten Länder der Erde

Nie wurden die nur 60.000 Inuit, die eines der größten Länder der Erde besiedeln, mehr umworben. Aber wie leben und überlebten diese Indigene in der rauhen Natur des Nordens? Wie ist ihre Kultur und Tradition? Diesen Fragen geht die VHS Waltrop, Ziegeleistraße 14, in einem Vortrag am 26. Januar und einer Studienreise nach Island und Grönland im September nach.

Der Vortrag kostet 7 Euro im Vorverkauf und 8 Euro an der Abendkasse (für Reiseteilnehmende kostenfrei). Nähere Infos und Anmeldung unter Tel. 02309/96260 oder per E-Mail an vhs@vhs-waltrop.de.