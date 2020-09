Industriegeschichte einmal anders erleben: Immer am Kanal entlang zum Hoesch-Museum im Dortmunder Norden führt eine Radtour, zu der der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Sonntag, 27. September, von 11 bis 18 Uhr einlädt.

Die 38 Kilometer lange Radtour beginnt am Schiffshebewerk Henrichenburg. Entlang des Dortmund-Ems-Kanals fahren die Teilnehmer zum 15 Kilometer entfernten Dortmunder Hafen und von dort aus weiter zum Hoesch-Museum. Unterwegs erzählt der ehemalige LWL-Museumsleiter Herbert Niewerth, der heute noch im Förderverein für den Schleusenpark Waltrop aktiv ist, viele Einzelheiten über die Geschichte des ersten Ruhrgebietskanals, dem bis 1938 weitere künstliche Wasserstraßen folgten.

Nach einem Picknick im Dortmunder Hafen (Proviant bitte selbst mitbringen) steht im Hoesch-Museum um 14.30 Uhr eine Führung auf dem Programm.

"Josef Koudelka. Industries"

Nach der Rückfahrt besichtigen die Teilnehmer gegen 17 Uhr im Schiffshebewerk die Ausstellung "Josef Koudelka. Industries".

Kosten für die Radtour inklusive Eintritt und Führung: 8 Euro. Anmeldung erforderlich unter Tel. 02363/9707-0 oder per E-Mail an schiffshebewerk@lwl.org.