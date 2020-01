An diesem und dem nächsten Wochenende geht die Inszenierung von Erich Kästners "Das fliegende Klassenzimmer" des Koffertheaters Wetter in die letzte Runde. Für die Bühne wurde das Buch von Franziska Steiof bearbeitet.



Zum Inhalt: Während im Internat die Proben für die weihnachtliche Theateraufführung auf Hochtouren laufen – man spielt „Das fliegende Klassenzimmer“ – haben die Stadtschüler Lisa Kreuzkamm mitsamt der Diktathefte entführt. Das können Matze, Marie, Uli, Sarah und Johnny nicht kampflos hinnehmen. Außerdem führt ein gefährliches Experiment zu einem gebrochenen Bein und ein Brief zu einem gebrochenen Herzen.

In dieser Geschichte, die Erich Kästner für sein bestes Kinderbuch hielt, wird deutlich, dass die Kindheit nicht nur „aus prima Kuchenteig gebacken“ ist, sondern dass auch Kinder einsam sein können und unsicher. Doch alles wird leichter, wenn man Freunde hat.

Das Stück, von Regisseurin Denise Förster ins Szene gesetzt, ist am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr, am Samstag, 1. Februar, um 18 Uhr, am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr sowie am Samstag, 8. Februar, um 18 Uhr im Kulturzentrum Lichtburg, Kaiserstraße 94, in Wetter zu sehen. Am Sonntag, 9. Februar, findet um 11 Uhr außerdem eine Frühstücksbühne mit Büffet (nur mit bestätigter Voranmeldung) statt.

Karten gibt es im Vorverkauf im Servicebüro des Kulturzentrums unter Tel. 02335-913667 und per E-Mail an tickets@lichtburg-wetter.de.