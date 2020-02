Wickede. Der Schalke Fan-Club "Wickeder Ruhrknappen" setzt zum Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Rasenballsport Leipzig wieder einen Fan-Bus ein. Der Kartenverkauf für diese Partie findet am kommenden Montag, 10. Februar um 19:04 Uhr in der Gaststätte Erlenhof statt.

Die Begegnung wird dann am Samstag, 22. Februar um 18:30 Uhr in der Gelsenkirchener Veltins-Arena angepfiffen. Abfahrt des Busses ist dann am Spieltag um 15:00 Uhr vom Parkplatz des Bürgerhauses.