Der Alpener Timo Aldenhoff möchte Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde werden. Unterstützt wird die Kandidatur von der Alpener SPD. Damit gibt es derzeit in Alpen drei Bürgermeister-Kandidaten. Neben Amtsinhaber Thomas Ahls tritt auch FDP-Mann Moritz Vochtel an.

Mit dem 28-jährigen Timo Aldenhoff stellt sich ein Finanzbeamter, der zur Zeit im Düsseldorfer NRW-Finanzministerium die Verwendung europäischer Fördergelder prüft, der Wahl.

Der gebürtige Alpener ist hier in vielen Vereinen aktiv. „Ich fand es immer schon wichtig, das Dorf- und Vereinsleben aktiv mitzugestalten und möchte dieses Engagement nun auch politisch einbringen“, erklärt Aldenhoff. Den Anfragen verschiedener Alpener Parteien auf Mitgliedschaft erteilte er eine Absage. Dafür hat Aldenhoff eine einfache Erklärung: „Ich finde, dass alle Parteien gute Ideen und Vorschläge haben und wollte mich nicht an eine Parteimeinung binden“, so der parteilose Kandidat.

SPD-Unterstützung

Sein Gefühl sei aber, „dass gerade die Anregungen der kleineren Parteien oftmals keinen Eingang in die endgültige Entscheidung finden.“

Die Anregung, als parteiloser Kandidat anzutreten, kam von dem SPD-Fraktionschef Jörg Banemann, der im Sommer erstmals mit Aldenhoff darüber diskutierte. Banemann signalisierte bereits die Unterstützung Aldenhoffs für eine unabhängige Kandidatur.

Die letztendliche Entscheidung für die Kandidatur sei ihm leichtgefallen, „nicht nur, weil ich der festen Überzeugung bin, einiges in Alpen bewegen zu können, sondern auch, weil meine Familie und mein Freundeskreis mich bestärkt haben und zu hundert Prozent hinter meiner Entscheidung stehen.“ Es gelte, in der Gemeinde „ein neues Feuer und eine Aufbruchstimmung unter den Bürgern für mehr Gemeinschaft und Mitgestaltung zu erzeugen.“

Schuldenabbau

Für Alpen hat der zukünftige Bürgermeisterkandidat konkrete Themen, die er anpacken möchte. Zentral für die Zukunft Alpens sei dabei der Schuldenabbau. Die Schuldenlast sei auf über zehn Millionen angewachsen. Diesen Trend gelte es durch "intelligente Standortpolitik" wieder umzukehren. Außerdem benötige die Gemeinde dringend mehr bezahlbaren Wohnraum. „Gerade Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch Rentner und Alleinerziehende finden in Alpen kaum noch bezahlbaren Wohnraum und lassen sich zwangsweise woanders nieder“, hier ist Aldenhoff eines wichtig. „Wir sollten gerade auch mit Blick auf die Zukunft dafür sorgen, dass Alpen auch für junge Leute attraktiv bleibt“