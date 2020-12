"Leider folgte (Anm. d. Red.: Anfang Dezember dieses Jahres) nur rund ein Drittel der Mitgliedsvereine der Einladung" des Gemeindesportverbandes Alpen zur Mitgliederversammlung, die zunächst für März dieses Jahres geplant war, aber wegen Corona abgesagt werden musste.



Ein Schwerpunktthema der Verbandsversammlung bildete der Punkt „Pakt für den Sport in Alpen“. Hier ging der Alpener Bürgermeister Thomas Ahls zunächst auf die, seit vielen Jahren bestehenden, umfangreichen Kooperationen zwischen der Gemeinde Alpen und ihren Sportvereinen ein.

Mit Hilfe der ansässigen Sportvereine seien zahlreiche Neu- und Umbaumaßnahmen von Sporträumen (Umkleidegebäude in Veen und Menzelen, Hausmeisterwohnung in Menzelen, Sozial- und Sanitärgebäude für die Viktoria Alpen) und Projekte zur Sanierung von Sportstätten (Kunststoffrasen in Veen, Menzelen und im Sportzentrum Alpen, Reitanlage in Veen und Kunststoffanlagen für die Leichtathleten in Alpen) bereits fertiggestellt worden bzw. würden in nächster Zeit realisiert.

Durch das gute Zusammenspiel von Gemeinde und Vereinen befänden sich die Sportanlagen der Gemeinde Alpen in einem außergewöhnlich guten Zustand.

Mit bindender Wirkung für alle

Mit dem Ziel, der Sportförderung in Alpen einen verbindlicheren Rahmen zu geben, übergab Bürgermeister Ahls den anwesenden Vereinsvertretern den Entwurf einer Vereinbarung „Pakt für den Sport in Alpen“. Er verband damit die Bitte, diesen Entwurf in deren Vorständen zu beraten, und die Hoffnung, dass die Vereine die Vereinbarung im Laufe des Jahres 2021 unterzeichnen werden.

In dieser gemeinsamen Erklärung (aus Sicht des GSV-Vorsitzenden Hans-Jürgen SURA eine freiwillige Vereinbarung mit bindender Wirkung für alle Vertragsparteien) bekennen sich die Gemeinde Alpen, der Gemeindesportverband Alpen und die Sportvereine aus dem Bereich der Gemeinde Alpen zu den auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen, gemeinsamer Verantwortung und großer Transparenz bestehenden Prinzipien der Vereins- und Sportstättenförderung.

Wahlen und Änderungen

Zugestimmt wurde des Weiteren der Änderung der Verbandssatzung sowie der Verabschiedung einer neuen Verbandsjugendordnung.

Der neue, für drei Jahre gewählte Vorstand, setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender bleibt Hans-Jürgen Sura (LG Alpen), stellvertretender Vorsitzender Rainer Markwitz (FC Viktoria Alpen), Geschäftsführerin Sandra Feldmann (Gemeinde Alpen) und Jugendwart Marcel Sura (FC Viktoria Alpen). Neu gewählt wurden Schatzmeisterin Lisa Notten (Gemeinde Alpen), Sportwartin Ruth Willemsen (SV Borussia Veen), Gleichstellungsbeauftragte Angela Hügen (Reitverein Eintracht Veen) und Beauftragte für besondere Aufgaben Ruth Willemsen.

Maren Bonn (Gemeinde Alpen) und Annette Twardzik (SV Menzelen 1925) kandidierten aus beruflichen bzw. persönlichen Gründen nicht mehr für ein Amt.

Zu Kassenprüfern gewählt wurden Christoph Rogmann (Dojo Niederrhein) und Wilhelm Schmitz (LG Alpen).

Sportlerehrungen

Änderungen bei den Richtlinien für Sportlerehrungen: Künftig werden die Sportlerehrungen nicht mehr jährlich ausgeschrieben. Stattdessen können die Vereine nun jederzeit Vorschläge beim Verbandsvorstand einreichen, der dann über eine mögliche Ehrung der Kandidaten entscheidet.

Nicht aus den Augen verlieren möchte man die Idee und Realisierung des Projektes Alpiade (Premiere in 2019, Durchführung in 2020 wegen Corona abgesagt). Doch angesichts der Pandemie findet diese Veranstaltung in 2021 definitiv nicht statt.

Die nächste Mitgliederversammlung ist für das Frühjahr 2023 geplant.