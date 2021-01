"Vielen Dank an alle großzügigen Spender, die ihren ausgedienten Weihnachtsbaum in den Nepicks Garten gebracht oder uns eine kontaktlose Abholung ermöglicht haben.", heißt es seitens der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), Stamm St. Ulrich, Alpen.

"Danke an unsere Zweier-Teams (Foto Familien-Team), die trotz der erschwerten Bedingungen die Aktion durchgeführt haben. So konnten bis zu 200 Bäume im Nepicks Garten gehäckselt werden. Dieses wird später auf den Wegen verteilt.

Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder mit allen Pfadfindern diese schöne Tradition durchführen können.", so Daniela Zenefels abschließend.