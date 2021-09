König Günter Pamperin regiert mit seiner Königin Kisten Jakubowski weiter bis 2022. Der Bürgerschützenverein Menzelenerheide veranstaltet für alle ein Dorffest am ersten Oktoberwochenende.

Als König Günter I. auf der Jahreshauptversammlung des Vereins Ende August erfuhr, dass es in 2021 kein Königsschießen geben wird, sagte er vor den versammelten Schützen spontan „Der Verein kann nicht ohne König sein. Ich mache weiter!“. Damit geht er in sein drittes Regentenjahr. Die Schützen dankten ihm herzlich für diese Bereitschaft und ließen ihn hochleben.

Normalerweise fände am ersten Oktoberwochenende in diesem Jahr das Schützenfest der Bürgerschützen in der Menzelenerheide statt. Da die Unsicherheiten wegen der Pandemie weiterhin bestehen, hat sich der Vorstand mit Zustimmung der versammelten Schützen entschlossen, einen ersten Schritt Richtung „Normalität“ zu wagen. In Menzelen-West findet wieder ein Fest statt, das die Grundzüge eines Schützenfestes enthält, aber da kein Umzug und kein Königsschießen dabei sein werden, haben sich die Vereinsgremien entschlossen, dem Kind einen anderen Namen zu geben: Dorffest „Inne Hei“.

Am Samstag, den 02.10. treten die Schützen in Uniform um 14:30 Uhr auf dem Parkplatz Schulstr. 36 an und marschieren zum Schützenplatz. Dort erfolgt die Kirmeseröffnung durch Ortsvorsteher und Ehrenpräsidenten Edgar Giesen. Im direkten Anschluss folgt ein Preisschießen für Alle - Frauen wie Männer - sowie der Ausschank von Freibier. Für die Kleinsten wird ein Karussell und für die etwas Größeren ein Geschicklichkeitsspiel mit Minibagger angeboten. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Um 18:45 Uhr erfolgt die Kranzniederlegung am Schützenplatz. Hierzu treten die Schützen in Uniform um 18:30 Uhr wiederum auf dem Parkplatz an der Schulstr. an, um in einem Fackelzug zum Schützenplatz zu ziehen. Die musikalische Unterstützung bei der Kranzniederlegung, sowie bei dem Großen Zapfenstreich erfolgt durch den Spielmannszug Menzelenerheide und den Musikverein Menzelen. Der Bürgerschützenverein freut sich, in diesem Jahr wieder eine Abordnung der Reservisten der Bundeswehr begrüßen zu dürfen, die den Fackelzug begleiten und am Ehrenmal während der Kranzniederlegung und dem Zapfenstreich eine Ehrenwache stellen.

Nach dem feierlichen und mit „Gänsehaut-Feeling“ verbundenen Großen Zapfenstreich mit Kranzniederlegung und Ansprache des Präsidenten, heißt es dann ab 19:00 Uhr im ungewohnten, aber von den Schützen schön geschmückten und mit zahlreichen beheizten und überdachten offenen Zelten versehenen Außenbereich den sonst üblichen Schützenball mit der Band „UPLOAD“ mal anders, nämlich als „Dorfabend“ zu feiern. Das Repertoire der aufspielenden Coverband erstreckt sich über die angesagten Pop-, Rock-Charts und Discosongs bis hin zu den Klassikern der letzten 30 Jahre.

Anders als üblich zum Schützenfest, kann dieses Mal kein Gottesdienst am Festplatz stattfinden, da kein großes Festzelt aufgebaut wird. Deshalb treten die Schützen am Sonntag um 10:40 Uhr in Uniform vor der St. Ulrich Kirche in Alpen an, um ab 11 Uhr am Gottesdienst teilzunehmen. Nach einer schnellen Mittagsstärkung treten die Schützen um 13:30 Uhr wieder am Parkplatz Schulstraße an. Von dort marschieren sie geschlossen zum Schützenplatz, wo dann das Preis- und Pokalschießen eröffnet wird. Am Nachmittag steht den Gästen eine Cafeteria mit selbst gebackenen Kuchen und frischem Kaffee zur Verfügung. Die Veranstaltung wird durch Platzkonzerte des Musikvereins und des Spielmannszuges untermalt.

Wie üblich, ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei!!

Allerding bleibt auch hier das Corona-Regime nicht aus. Für den Zutritt zum Festplatz gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, offizieller Antigen-Schnelltest). Für den Dorfabend (Samstag ab 19 Uhr) mit UPLOAD gelten 2G-Regeln oder ein aktueller PCR-Test. Schüler gelten als getestet, wobei ab 16 Jahren ein Schülerausweis oder eine Schulbescheinigung vorzulegen ist. Für Kinder vor Schuleintritt besteht keine Testpflicht. Alle Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die Nachweise inkl. Personalausweis griffbereit zu halten und unaufgefordert am Eingang vorzuzeigen, da jeder kontrolliert wird.

Der Bürgerschützenverein Menzelenerheide wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein harmonisches, schönes und unterhaltsames Dorffest 2021 und würde sich freuen, dass trotz des fehlenden Umzuges die Fahnen gehisst und die Straßen geschmückt werden.