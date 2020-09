Einen Reithallen-Trödelmarkt auf dem Gelände des Reitervereins an der Römerstraße 301A in Alpen veranstaltet am Samstag, 12. September, von 11 bis 16 Uhr der Reit- und Fahrverein „St. Georg“ Alpen gemeinsam mit dem Hillmannshof.



Mehr Informationen und Stand-Anmeldung per Mail an: Sven.Albrecht@reiterverein-alpen.de oder Daniela.Albert@reiterverein-alpen.de