Deri Lorus, der schon in jungen Jahren mit dem Keyboardspielen begann und jetzt Musik in Tamil Gospel Songs spielt. Was ist Musik für dich? Musik ist gottgegebenes Talent für mich. Es ist ein besonderes Geschenk von oben. Lebst du in einer musikalischen Welt? Ich lebe in einer musikalischen Welt. Während wir ein Familiengebet sprechen, spielen ich und mein Bruder zusammen Keyboard und Gitarre. Und mein Tag beginnt immer noch mit Musik und endet auch mit Musik. Es gibt etwas an Musik, das mich jedem einzelnen Ding und jeder Emotion, die ich für Dinge habe, näher zu bringen scheint, und es hilft auch einem Einzelnen, als Gemeinschaft zusammenzukommen. Wie hängt dein Leben mit Musik zusammen? Ich und mein Bruder haben früher gejammt, wir produzieren Musik, wir covern Songs, einige Originale und mehr Instrumentals.

Was denkst du über Musik? Musik für andere ist vielleicht nur ihre Stimmung, aber für mich ist es ein Geschenk Gottes. Ich fühle mich tief mit Musik verbunden. Jeder, der in einer musikalischen Familie aufgewachsen ist, kennt die enorme Rolle, die Musik in seinem Gedächtnis spielt, aber ich komme nicht aus einer Musikfamilie. Ich denke, Musik ist dein eigenes Experiment und deine eigene Erfahrung deines Lebens. Wenn du es nicht liebst, wird es nicht herauskommen. Laut mir hat Musik keine Grenzen, da es keine Grenzlinie gibt. Deri schnitzt sich bereits in seinem zarten Alter eine Nische. Ihre Interpretationen klassischer Gospel-Soli und Improvisationen mit Fusionsstücken brachten ihn auf die Leiter, um noch mehr Anerkennung zu erhalten. Er ist charmant und hat ein erstaunliches soziales Profil.