SUNDERN. Anlässlich des irischen Feiertags des St. Patrick's Day, bietet das Bildungszentrum, unter der Leitung von Dozent Lorcan Flynn, am Mittwoch, 17. März, 19.30 bis 21.45 Uhr einen englisch-sprachigen Storytellingabend an. Die Veranstaltung ‚Evening of Stories from Ireland‘ (U-406-393) ist somit sowohl Entertainment, als auch eine Möglichkeit, die Englischkenntnisse zu trainieren.

Lorcan Flynn ist gebürtiger Ire und bekannt für seine unterhaltsamen Geschichten, welche er auch gelegentlich in das landeskundliche Abendprogramm unserer Bildungsurlaube im Bereich Englisch einfließen lässt.

Anmeldungen und das Einholen weiterer Informationen sind möglich über die VHS-Homepage (www.vhs-arnsberg-sundern.de), per E-Mail (info@bildungszentrum-sorpesee.de) oder telefonisch (02935/80260).