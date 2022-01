Das Mammut als Sympathieträger für Balve

Das Balver Mammut als Skulptur ist längst eine Erfolgsstory. Auch heute noch kann man die Skulpturen erwerben, allerdings sind die Preise für die Mammuts gestiegen.

Anton Lübke (ehem. Sparkassendirektor der Sparkasse in Balve) und Stephanie Kißmer (Stadtmarketing Balve) haben im Jahr 2009 überlegt, eine Skulptur in Form des Mammuts für Balve zu installieren. Gespräche, viele Entwürfe und Überlegungen waren nötig, bis endlich eine passende Skulptur den Vorstellungen entsprach.

Nach einer Käuferakquise und fast zwei Jahren Entwicklung der Aktion kamen die ersten Mammuts in Balve an der Höhle an. Viele Balver Unternehmen haben damals eine große Mammut-Skulptur gekauft. Alle Unternehmer waren bei der Ankunft der ‚Mammutherde‘ vor Ort an der Höhle. Bilder sind entstanden, die es so wohl nicht mehr geben wird. Etwa 30 große Mammuts und 150 kleine Mammuts waren die ersten „Ankömmlinge“ in Balve. Mittlerweile sind fast 70 große Mammuts verkauft, nicht nur in Balve; die Mammuts wurden auch nach Süddeutschland, Berlin, ins Ruhrgebiet, Sauerland und an die Mosel geliefert.

Auch heute noch kann man die Skulpturen erwerben. Leider hat der Produzent die Preise zum Jahresanfang angehoben. Diese Preisanpassung muss das Stadtmarketing weitergeben an weitere neue Interessenten. Somit kostet nun ein großes Mammut (140 cm) 1.290 Euro netto. Die kleinen Mammuts (30cm) sind für 85 Euro (brutto) ab Februar wie immer am Kundenschalter der Sparkasse in Balve erhältlich. Die Preise für die Mini-Mammuts (Weiß und Chrom matt) sind geblieben, auch sie sind am Kundenschalter der Sparkasse in Balve erhältlich.

Das große Mammut ist zu erwerben unter skissmer@balverstadtmarketing.de (www.balverstadtmarketing.de) oder unter Tel. 0163/ 6831220.