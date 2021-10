Sparkassen Grand Jam mit der Band „The Bluesanovas“

Im September 2019 mischte dieses Quintett den Sparkassen Grand Jam schon einmal auf. Nun ist die Band Bluesanovas am Mittwoch, 3. November, um 20 Uhr erneut auf der Bühne zu sehen.

Sie erwiesen sich in den letzten Jahren als absoluter Geheimtipp in Sachen Live-Musik. “Alter(…) Blues wird hier mit Inbrunst in lebendiges, neues Gewand verpackt und mit großartigem Entertainment in Perfektion zelebriert.“ Kurz: Retro, der sofort über das Ohr in die Beine geht. Gespielt wird im Thorheim an der Landwehrstraße 160 in Bergkamen.

Spätestens seit dem Gewinn der German Blues Challenge 2019, dem Einzug ins Halbfinale der Internationalen Blues Challenge in Memphis 2020 sowie dem Gewinn des German Blues Awards 2020, in der Kategorie “Bester Tonträger", haben die fünf Bluesanovas sich als essenzieller Teil der Musikszene in Deutschland etabliert. Die Band veröffentlichte bereits zwei Studioalben und brachte im Sommer 2020 eine EP heraus, welche im legendären “Sun Studio" in Memphis, Tennessee aufgenommen wurde, in dem auch schon Elvis, Johnny Cash und Howlin‘ Wolf aufgenommen haben.

Kartenvorbestellungen und weitere Infos unter Tel. 02307/ 965 464 oder E-Mail: a.mandok@bergkamen.de