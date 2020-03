Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Freitagmorgen zu einem Flächenbrand alarmiert. In der Ortschaft Boßel fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Breckerfeld ein zwar genehmigtes, aber unbeaufsichtigtes Feuer vor.



Da hier nicht nur Grünschnitt verbranntwurde, entschied der Einsatzleiter, das Feuer zu löschen. Zudem wurdedas Ordnungsamt der Hansestadt Breckerfeld zur Einsatzstelle angefordert und die Einsatzstelle an dieses übergeben.