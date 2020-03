Am Dienstag, 3. März, gegen 17.50 Uhr fiel Streifenbeamten ein Auto auf, dessen Fahrer mit augenscheinlicher überhöhter Geschwindigkeit vom Südring nach links in die Wiesenstraße abbog.

Als der Fahrer des Wagens den Streifenwagen sah, fuhr er über den Parkplatz eines Discounters. Dabei beschleunigte er, so dass mehrere Fußgänger zur Seite springen mussten, um nicht erfasst zu werden. Trotz Anhaltesignale der Polizeibeamten fuhr der Fahrer des Wagens vom Parkplatz wieder auf die Wiesenstraße und bog dann in den Südring ab.

Verkehrsteilnehmer mussten abbremsen

Dabei mussten andere Autofahrer abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Im weiteren Verlauf bog der unbekannte Fahrer in die Castroper Straße ab und fuhr dann auf den Parkplatz eines Fitnessstudios. Hier flüchtete der Fahrer zu Fuß in einen Hinterhof.

Betäubungsmittel und keine Fahrerlaubnis

Letztlich konnte der Fahrer, ein 20-jähriger Dattelner, bei der Fahndung auf dem Hagemer Kirchweg angetroffen werden. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da sich darüber hinaus Hinweise ergaben, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde er zur Wache gebracht wo, ihm Blutproben entnommen wurden. Das Auto wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.