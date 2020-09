Die Eichenstraße in Datteln wird von Dienstag, 15. September, bis Mittwoch, 16. September zwischen den Hausnummern 45 und 47 für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Für die Sanierungsarbeiten an einem Haus wird ein Kran benötigt, der auf der Straße platziert werden muss. Fußgänger und Radfahrer (schiebend) können diesen Bereich über den Gehweg passieren.

Die Hausnummern 1 bis 43 und 2 bis 72 müssen über die Straße In den Birken angefahren werden, die Nummern 49 und 51 sowie die Buchenstraße über die Industriestraße.

Voraussichtlich werden an der Eichenstraße mehrere Häuser saniert, so dass weitere Vollsperrungen in unregelmäßigen Abständen folgen können.