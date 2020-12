Es gibt vier weitere Todesfälle im Kreis Recklinghausen: In Datteln sind ein 90 Jahre alter Mann und eine Frau im Alter von 88 Jahren, in Oer-Erkenschwick ein Mann im Alter von 77 Jahren und in Waltrop ein 81 Jahre alter Mann verstorben. Alle wurden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Die aktuellen Corona-Zahlen werden auf www.kreis-re.de/corona immer am Morgen aktualisiert. Das Dahboard steht um diese Zeit ebenfalls angepasst zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Lage meldet der Kreis Zahlen an sieben Tagen in der Woche.