Kinder und Jugendliche können sich jetzt mit eigenen Ideen in das neue Ferienspaßprogramm einbringen. Das Team der Kinder- und Jugendarbeit freut sich über Ideen und Anregungen für den Ferienspaß 2020.

Gesucht werden Vorschläge für Ausflüge, Workshops oder auch Kreativangebote.

Die Ideen gehen am besten telefonisch unter 02363/107-671 an das Team oder per E-Mail an thomas.droste@stadt-datteln.de.