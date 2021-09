Bei dieser Story muss auch die Frage nach der politischen Verantwortung der Parteien im Rat gestellt werden. Wer kontrolliert die Verwaltung? Müsste hier nicht ein Untersuchungsausschuss die Sache klären?

Welche Infos wurden wann wem vorgelegt? Welcher Ausschuss beschäftigt sich mit dieser Baumaßnahme?

Müssen wir von organisierter Verantwortungslosigkeit der Verwaltung und dem Rat sprechen? Schlamperei zum Schaden der Steuerzahler? Wie hoch ist die Schadenssumme?

Was sind die Aufgaben in der Kommunalpolitik der Parteien im Rat?

Es muss sofort ein Sachstandsbericht von der Verwaltung eingefordert werden, Offenlegung weiteren Kosten und die aktuelle Kostenhöhe !Wer ist für die finanzielle Kontrolle verantwortlich?

Beim Bürger entsteht der Eindruck, dass die Parteien im Rat ein Desinteresse in der Sache zeigen!

Welche Leistungsfähigkeit kann man von den Mitarbeitern der Verwaltung erwarten?

Wenn die örtliche Presse den Job der Kommunalpolitiker übernehmen müssen, verliert die Politik enorm an Vertrauen beim Bürger!