Alle guten Dinge sind DREI !

Die Alternative ist vorhanden ! Die Person und das Programm sind eine Einheit!

Die Grünen sind mit ihren Vorstellungen der Gegenentwurf zu einer Kommunalpolitik der ehemaligen Volksparteien, die sich weiter auf dem Niveau der 1990er Jahre bewegt!

Die Mitbewerber sind von der Person von der Persönlichkeit austauschbar !

Das gilt auch für das Programminhalte!

Das Ergebnis einer gescheiterten Kommunalpolitik kann der Bürger jeden Tag vor seiner Haustür betrachten!

Wann und wo haben die ehemaligen Volksparteien in Dortmund die Lebensqualität der Bürger effektiv verbessert?

Grün wählen bedeutet auch Lebensqualität sichern und weiterentwickeln!

Grün wählen bedeutet: Zukunft gestalten, nicht verwalten !

Es besteht die Möglichkeit das mit einer grünen Mehrheit, die Verkehrswende in Dortmund eingeleitet werden kann !

Eine effektivere Sozialpolitik ist mit Grün auch besser, effektiver zu gestalten !

Das sich Rot und Schwarz, in den letzten Jahren als Notar von Verwaltungsvorlagen ausgezeichnet haben, hat ihr Vertrauen beim Bürger nicht erhöht !

Meine Prognose:

Frau Schneckenburger wird die OB-Wahl im ersten Wahlgang, absolute Mehrheit

gewinnen!

Schwarz verliert Stimmen an die AfD und an die Grünen !

Die SPD verliert an die Grünen und AfD !

Dass die AfD bei der Europa Wahl 10% der Stimmen bekommt, gleich 22.000 Stimmen, haben die GroKo - Parteien im Rat bisher nicht als Warnsignal erkannt !

Bei den Grünen kann man die Hoffnung haben, das Verwaltungsvorlagen auch alternativ vom Rat geprüft werden !

Wer wie die SPD und CDU ihre Politik als alternativlos verkaufen (wollen) müssen, ist dem politischem Fatalismus ausgeliefert!

Schwarz/Rot kann das Rennen nur offen gestalten, wenn es bei den Parteien gelingt ihre Stammwähler nicht zu verlieren!

Sollten die Grünen im Wahlkampf keine handwerklichen Fehler begehen - Eigentore - so ist ihnen der Wahlsieg sicher!

Schwarz/ Rot kann aus eigener Kraft nicht gewinnen !

Schwarz/ Rot, die Groko im Rat ist verbraucht!

Die politische Zeitenwende in Dortmund ist nicht aufzuhalten !

Zu Rot sei noch angemerkt: Wer seine politischen Aufgaben darin sieht, die Macht zu sichern/ auszubauen, verliert den Kontakt zur gesellschaftlichen Realität!

Zu Schwarz: Als Steigbügelhalter der SPD Politik in der Stadt, kann man keine Glaubwürdigkeit beim Wahlbürger erreichen !

Schwarz, Rot sind zwei Schiffe in einem Trockendock, bereit zum Auslaufen!