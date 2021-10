4:3 Sieg gegen FC Nordkirchen:

Nach der miserablen Leistung vom letzten Wochenende spielte die Mannschaft von Trainer Thomas Faust wie ausgewechselt. In einem Spiel auf Augenhöhe gewann der Underdog gegen den bisherigen Spitzenreiter und Aufstiegskandidaten FC Nordkirchen mit 4:3.

Dabei ging Nordkirchen schon in der 3. Minute nach einem Eigentor von Huckarde 0:1 in Führung. Der Ausgleich durch Furkan Baris fiel in der 32. Minute. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff brachte Marko Kozul Huckarde in der 60. Minute in Führung, doch Nordkirchen konnte in der 62. Minute wieder ausgleichen. In der 66. Minute konnte Aaron Spichal im Strafraum nur durch Faul gestoppt werden. Den anschließenden Elfmeter wehrte der Schlussmann von Nordkirchen ab, die daraus resultierende Ecke verwandelte wieder Kozul für Blau-Weiß. In der 70. Minute ging Huckarde durch ein Tor von Schürmann 4:2 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer in der 80. Minute wurde es noch einmal spannend, aber am Ende konnte das Geburtstagskind strahlen, ein verdienter Sieg seiner Mannschaft und 3 wichtige Punkte.

Hier noch ein paar Bilder vom Spiel.