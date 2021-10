Nach dem Sieg gegen den Favoriten Nordkirchen am letzten Wochenende fand BW Huckarde in dieser Woche auf dem ungewohnten Rasenplatz nicht in sein Spiel.

Die Tore für Mengede erzielten Vasiliou (1. und 47. Minute) und Dieckmann (90 +1.).

Hier ein paar Bilder zum Spiel.