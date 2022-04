Derendorf. Die Düsseldorfer Polizei sucht nach einem Raub in Derendorf nach Zeugen. Ein Unbekannter hatte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert. Im Anschluss flüchtete der Täter mit der Beute.

Am Dienstagmorgen betrat ein unbekannter Mann gegen 9:45 Uhr den Kiosk an der Jülicher Straße und zückte am Verkaufstresen sofort eine Schusswaffe. Er forderte von dem Verkäufer den Inhalt der Kasse und griff letztlich selbst zu. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei sicherte vor Ort die Spuren.

Fahndung noch ohne Erfolg

Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine dunkle Mütze, eine blaue Kapuzenjacke mit der Aufschrift "80" und einen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 - 8700.