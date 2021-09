Tanzen – tanzen – tanzen! Zu treibenden Beats und coolen Drinks. Mehr als 700 Gäste feierten ausgelassen die erste öffentlich zugängliche Open-Air-Party des Jahres auf der Düsseldorfer Rheinterrasse.

Mit House-Music verwandelte das DJ-Kollektiv „Strandpiraten“ den neu gestalteten Outdoor-Bereich der Düsseldorfer Rheinterrasse in einen riesigen Dancefloor – Rheinblick inklusive. Möglich wurde das Live-Event durch die konsequente Umsetzung der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).

„Endlich können solche Veranstaltungen wieder stattfinden“, freute sich Carla Stockheim, Brandmanagerin und Gesellschafterin beim Messe- und Event-Caterer Stockheim und ergänzte: „Unser Event soll auch ein Signal für den Weg zurück in die Normalität sein.“

Die zahlreichen Gäste genossen ihre wiedergewonnene Freiheit in vollen Zügen, tanzten oder chillten. Die Stimmung: entspannt und mega gut. Was für eine Nacht!

Zur Stärkung gab es mediterrane Köstlichkeiten: Pinsa Romana, eine derzeit trendige und besonders schmackhafte italienische Spezialität, sowie Plates „Greek Style“ und „Spanish Style“.

Fazit: Ein rundum gelungener Start in den Herbst. Bitte mehr davon!

Die Firma Stockheim wurde vor 73 Jahren von Heinz Stockheim in Düsseldorf gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich insbesondere auf die Bewirtschaftung der Düsseldorfer Messe und des CCD Congress Centers Düsseldorf sowie die Gastronomie in der imposanten, denkmalgeschützten Rheinterrasse.

Die Strandpiraten gründeten sich 2011 im Düsseldorfer Beachclub „Treibgut“. Oliver van Lin und Oliver Knabben alias Starskie bespielen seither gemeinsam mit befreundeten DJ-Kollegen die Liebhaber elektronischer Housemusic in der Landeshauptstadt. In den Sommermonaten finden die Strandpiraten Open-Air- Events meistens in einer Location statt, die am Wasser liegt.