Auf der WeinDüsseldorfHerbst, die am Samstag, dem 23. Oktober 2021, von 11 Uhr bis 19 Uhr sowie am Sonntag, dem 24. Oktober 2021, von 12 Uhr bis 18 Uhr im Hotel InterContinental in Düsseldorf stattfindet, können sich die Besucher vom Knowhow der Winzer und von der Qualität der im letzten Jahr gelesenen Weine überzeugen. Vorgestellt werden die ersten frisch abgefüllten Weine des Jahrgangs 2020. Etwa 900 Weine können vor Ort verkostet werden. Im Vordergrund stehen die roten Burgundersorten für die Bratensaison.

Apropos Rotwein und Braten. Wer an Essen und Wein denkt, denkt zunächst an die Weinbegleitung. Ob bei einem gemeinsamen Abend mit Freunden, beim Gala-Bankett in festlichem Rahmen oder beim romantischen Dinner zu zweit - sorgfältig ausgewählte, passende Weine dürfen nicht fehlen.

Doch Wein eignet sich nicht nur als Begleiter: Für sehr viele Gerichte ist er auch ein wichtiger Bestandteil beim Kochen. Die im Wein enthaltenen Geschmacksnoten, aber auch die Säure oder der Zucker geben Suppen, Fleisch- und Fischgerichten, aber auch Desserts oft erst das gewisse Etwas.

Kochen mit Wein

Weißwein wird gerne für Geflügel und Fisch verwendet, Rotwein als Gewürzbeigabe zu Wild, Rindfleisch und deftigen Eintöpfen. Süße Port- und Sherryweine passen hervorragend zu Süßspeisen wie Parfaits, Cremes und Aufläufen.

„Genießen Sie Ihren Wein nicht nur zum Essen, sondern mischen Sie die verschiedenen Weinsorten in Ihr Essen und würzen Sie damit die unterschiedlichen Speisen. Sie werden von der Geschmacksintensität und den Aromen begeistert sein!“, betont Vincenz Weber, Weinexperte und Veranstalter der WeinDüsseldorfHerbst.

Wer mit Wein kocht, sollte jedoch die Eigenheit der Weine berücksichtigen. Durch das im Rotwein enthaltene Tannin können Speisen, die zunächst scharf angebraten und danach langsam geschmort werden, einen mineralischen Geschmack annehmen. Mit Sahne und Crème Fraiche kann dieser Effekt noch verfeinert werden.

Manchmal hat der Wein trotz sorgfältiger Lagerung einen Korkschmecker. Was tun? Zum Trinken ist er nicht mehr geeignet. Aber wegschütten? Keineswegs, denn der für diesen Weinfehler verantwortliche chemische Stoff Trichloressigsäure ist eine flüchtige Materie und verdampft beim Kochen.

„Aber auch ein Glas Wein vor dem Kamin an einem kalten Winterabend ist ein herrlicher Genuss“, weiß Vincenz Weber. „Die richtigen Sorten finden Sie bei uns auf der WeinDüsseldorfHerbst.“

Auf der WeinDüsseldorfHerbst erhält jeder Gast am Eingang sein persönliches Verkostungsglas, mit dem er von Stand zu Stand schlendern kann, um zwanglos und mit Genuss die Abfüllungen des Jahrgangs 2020 zu probieren. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf eine offene Verkostung mit der Präsentation regionaltypischer Weine aus deutschen und internationalen Anbaugebieten freuen.

Die Winzer stellen ihre Weine vor, informieren über neueste Entwicklungen und Trends, erläutern die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Traubensorten an Boden, Anbau und Klima und berichten über die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt.

Alle Teilnehmer sind selbstständige Winzer, die bei der Produktion nicht auf Masse, sondern ausschließlich auf die hohe Qualität und den unverwechselbaren Charakter eines Weins setzen. Ein gutes Drittel der Aussteller sind ausschließlich ökologisch und biologisch produzierende Weinbauern.

Neben Wein gibt es ein abwechslungsreiches Angebot mit Tipps und Informationen zu Reisen und Unterkünften in interessanten Weinbaugebieten.

Veranstaltungshinweise:

Samstag, 23. Oktober, 11 – 19 Uhr

Sonntag, 24. Oktober, 12 – 18 Uhr

Hotel InterContinental Düsseldorf

Königsallee 59, 40215 Düsseldorf

Die Anfahrtsskizze finden Sie auf der Webseite:

https://www.webermesse.de/messe/wein-duesseldorf

Tickets im VVK online 13 EURO incl. Katalog und Verkostung, an der Tageskasse 15 EURO.

Der Einlass erfolgt nach der 2G-Regelung. Es dürfen nur geimpfte und genesene Personen in die Halle. Die Einhaltung wird am Eingang geprüft. Bitte bringen Sie Ihre Impfnachweise mit. Drinnen ist die Abstandsregelung von 1,5m einzuhalten.

