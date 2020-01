Der Jeans Mantel – ein Klassiker als Trend im Herbst

Viel geliebt oder nicht beachtet – beim Jeans Mantel scheiden sich die Geister. Die einen tragen den Mantel aus Denim zu allen sich bietenden Anlässen, die anderen denken generell nicht daran, sich einen Jeans Mantel zu kaufen. Im Herbst kommt der Mantel als Trend ein weiteres Mal in den Handel, und zwar in vielen schicken Variationen. Wer den Mantel aus Jeansstoff mag, hat die große Auswahl: lässig als Trenchcoat mit Bindegürtel, geschnitten wie ein klassischer Parka mit Kapuze oder als Maximodell mit enger Taille.

Lang und sehr elegant

Die Hosen, Blusen und Hemden aus Denim beweisen seit langer Zeit, dass sie elegant sind. Für den kommenden Herbst gibt es jetzt einen Jeans Mantel, der zum eleganten Outfit toll aussieht. Dieser Mantel in Maxilänge wirkt beinahe wie ein Kleid. Er ist tailliert und lässt sich entweder mit einem passenden Gürtel oder einem schmalen Gürtel aus Leder binden. Zum langen Jeans Mantel passen derbe Boots aus Leder und ein fröhlich-buntes Blumenkleid, das ebenfalls im Herbst im Trend ist. Das verleiht dem Look eine außerordentlich weibliche Note. Jeans Mäntel in der Maxi Variante sind eher für große schlanke Frauen geeignet, ihnen reichen die Mäntel bis zu den Waden. Bei klein gewachsenen Frauen reicht der Mantel bis zu den Knöcheln, was auf keinen Fall vorteilhaft aussieht.

Der Trenchcoat – beliebt und oft getragen

Der Trenchcoat ist ein echter Klassiker. Diesen zeitlosen Mantel bietet der Handel ab Herbst ebenfalls als Jeans Mantel an. Doppelreihig geknöpft, mit dem charakteristischen Bindegürtel und dem breiten Reverskragen, sieht der Trenchcoat aus Jeans zu einer schlichten Marlene-Hose gut aus. Das Gleiche gilt für den Bleistiftrock mit weißer Bluse und schwarzen Stiefelletten. Keine gute Idee ist es, die Hose und den Mantel in der gleichen Trendfarbe zu tragen. Das sieht schnell langweilig aus und setzt den Mantel nicht richtig in Szene. Besser ist es, den Trenchcoat in einer hellen Farbe zu wählen, in Kombination mit dunklen Tönen. Beim Trenchcoat kommt es ferner darauf an, die Taille richtig in Szene zu setzen. Auch hier gilt: Schlanke Frauen sehen in diesem figurbetonten Mantel besser aus als Frauen mit einer fülligen Figur.

Schön warm – der Jeans Mantel mit Fell

Selbst wenn der Winter 2019/20 kalt wird, ist das für den Mantel aus Denim kein Problem, es gibt ihn ebenfalls mit warmem Fell. Beliebt sind diese lässigen Modelle vor allem in der oversized Variante. Das Fell darf sich innen als Futter sowie außen auf dem Jeansstoff befinden. Die Kapuzen sind mit Gel gefüttert und halten die Ohren an bitterkalten Tagen ebenso schön warm. In Kombination mit einem Hoodie und sportlichen Stiefeln sieht dieser Mantel toll aus.

Fazit

Der Jeans Mantel ist nicht aus der Mode wegzudenken. Selbst wenn viele mit diesem Klassiker nicht zurechtkommen, es lohnt sich auf jeden Fall, die aktuellen Modelle für den Herbst anzuprobieren. Dieser klassische Mantel ist für junge Frauen geeignet, auch für ältere Frauen ist ein passendes Modell zu finden. Ein Jeans Mantel lässt sich in jedem Fall gut kombinieren, und zwar von der lässigen bis hin zur eleganten Variante.