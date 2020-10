Eben kam ich ein Schloss vorbei und war sehr erstaunt, dass trotz der verschärften Coronamassnahmen , ab Montag, noch heute in grossem Rahmen ohne Abstand und Maske vor dem Schloss posiert und fotografiert wird. Hier finden sich immer wieder die Brautpaare mit ihren Hochzeitsgesellschaften zum Fotografieren ein. Vorwiegend Großfamilien. Wo bleibt da das Ordnungsamt? Ich bin mir im Klaren darüber, dass sie nicht überall sein können aber hier wird immer wieder und quasi täglich gegen die Auflagen verstoßen. Was passiert bei der anschließenden Feier in geschlossenen Räumen? Ich gönne jedem eine schöne Hochzeitsfeier. Aber nicht in dieser Zeit, in der Krankenhäuser bald keine Kapazitäten mehr haben, wir alle deshalb aufeinander Rücksicht nehmen müssen.