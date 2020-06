Das Florence-Nightingale-Krankenhaus gehört erneut zu den qualitativ besten Krankenhäusern Deutschlands. In Düsseldorf ist es das beste Krankenhaus seiner Größenklasse, deutschlandweit hat es den zweiten Rang erreicht. Das weist das F.A.Z.-Institut in seiner diesjährigen Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“ aus.



Mit der Studie will das renommierte und unabhängige Institut die zahlreichen Informationsangebote über die mehr als 2.200 Krankenhäuser in Deutschland für Patienten „überschaubar“ machen und Patienten eine Orientierungshilfe geben. Dazu hat es mit Hilfe der Qualitätsberichte des Gemeinsamen Bundesausschuss der Öffentlichkeit sowie ergänzenden Daten aus Bewertungs- und Befragungsportalen eine Rangliste derjenigen deutschen Krankenhäuser erstellt, die aus emotionaler und sachlicher Sicht mit ihrem Gesamtangebot überzeugen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden zusätzlich zu den Daten der Krankenhäuser die der einzelnen Kliniken und Abteilungen ausgewertet.

Studie für Patienten

Im Ranking weist das Institut ausschließlich die Krankenhäuser aus, die mindestens 75 von möglichen 100 Punkten erreicht haben. Auf diese Weise wurden 551 Kliniken ermittelt, die die Auszeichnung „Deutschlands beste Krankenhäuser“ erhalten. Das Florence-Nightingale-Krankenhaus hat bei den Kliniken mit 500 bis 800 Betten in Düsseldorf Platz 1 und deutschlandweit den zweiten Rang erreicht.

Die Ergebnisse sind auf: https://www.faz.net/asv/beste-krankenhaeuser veröffentlicht. Ende Juni publiziert die Frankfurter Allgemeine (F.A.Z.) dazu eine Sonderveröffentlichung.