Als erstem Spieler in der siebenjährigen Turniergeschichte gelang es Michael Knirim (BC Remscheider Löwen) den Karnevalstitel beim BC Colours zum zweiten Mal zu gewinnen.

In einem abwechslungsreichen Endspiel gegen Daniel Jadanec (BC Colours Düsseldorf) hieß es am Ende 6-4 für den Landesligaspieler der Löwen. In der Vorrunde hatte sich Michael Knirim noch mit Platz 2 hinter Carsten Sliwka begnügen müssen. Doch in der Finalrunde am Sonntag blieb er ungeschlagen.

Melanie Brüsseler (BC Colours Düsseldorf), Michael Ternes (BC Colours Düsseldorf), Markus Noga (PBC Schwerte 87), Martin Breuer (vereinslos) und Tino Berg (BC The Boozers) räumte der Remscheider auf seinem Weg ins Endspiel aus dem Weg. Und auch des letzte Turnierspiel verlief erfolgreich für den „Löwen“.

Mit Daniel Jadanec konnte erstmals seit 2014 ein Spieler des BC Colours das Endspiel erreichen. Trotz der knappen Niederlage, war es ein erfolgreiches Turnier für den früheren Verbandsligaspieler der Düsseldorfer. Christian Jansky auf Platz 3 und Carsten Sliwka auf Platz 5 komplettierten das gute Abschneiden der Colours.

Auch für den Verein war es erneut ein gutes Turnier. Erneut konnten Vereinsführung und Mitglieder beweisen, dass sie gute Turnierausrichter sind. Die Spieler können sich auch im Jahr 2021 auf die 9. Auflage des Karnevalsturniers freuen.

Spielplan Endrunde

Endrunde auf YouTube

Bildergalerie auf Facebook

Homepage des BC Colours Düsseldorf

BC Colours auf Facebook

BC Colours auf YouTube