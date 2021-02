Düsseldorf. Auch wenn aufgrund der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie noch nicht an ein gemeinsames Training im Freien zu denken ist, laufen im Sportamt bereits die Planungen für das unverbindliche und kostenfreie Bewegungsangebot "Sport im Park".

Nachdem im vergangenen Jahr erstmalig ein Online-Training veranstaltet wurde, wird dieses in Kürze wieder an den Start gehen, um den Düsseldorfern eine echte Alternative für den Sport an der frischen Luft zu bieten. Ab sofort sind die kostenfreien Livestreams über die Multi-Sport-App Playsports erreichbar. Die kostenlose App gibt es für iOS und Android in den gängigen Stores. (weitere Infos unter www.playsports.world/duesseldorf).

Das Online-Angebot wird bis zum Start des beliebten Trainings im Freien fortgeführt und kann mit der App überall stattfinden. Weitere Infos unter: www.duesseldorf.de/sportimpark