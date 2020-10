Bei der Auswahl nach der Suche des Job des Monats traf ich auf einen ganz außergewöhnlich Sportler. Sinisa Nedeljkovic. Was macht den 34 jährigen Serben aus, um mit diesem Titel ausgezeichnet zu werden?

Fußballer und Trainer gibt es wie Sand am Meer, doch Sinisa ist Trainer der beinamputierten Fußballer von Fortuna Düsseldorf.

Drei Teams aus Deutschland tragen ihre Spiele gegenseitig aus. Mit Anpfiff Hoffenheim, den Sportfreunden Braunschweig und eben Fortuna Düsseldorf, werden Spieler für diese Sportart gestellt.

Als ich das erste Mal von beinamputierten Fußballern hörte, schmunzelte ich, denn Blinden- und Gehörlosenfußball war mir bekannt. Doch beinamputierte Fußballer hörte sich wie blinde Schiedsrichter an. Doch an diesem Wochenende besuchte ich das entsprechende Turnier um den Wanderpokal, welches auf der Sportanlage von TURU 80, einem nicht unbekannten Verein in Düsseldorf, ausgetragen wurde. Von einer Sekunde auf die andere, hat mich dieser Sport in seinen Bann gezogen. Die Leichtigkeit mit der sich die Spieler über das Spielfeld bewegten, die Ballbeherrschung, das Miteinander, all das faszinierte mich.

Als Trainer des Teams von Fortuna Düsseldorf fungiert kein Geringerer, als der seit 24 Jahren bei der Fortuna tätige Sinisa Nedelkovic. Sein Werdegang im Verein reichte vom Spieler der D-Jugend bis hin zur ersten Mannschaft Anfang der 2000er Jahre. Neben seiner selbständigen Tätigkeit in seiner eigenen Fußballschule ( www.sn-Fussball.de) opfert er gerne seine Freizeit, um neben der Trainertätigkeit im Blindenfußball, bei geistig Behinderten, im Mädchenfußball, auch noch individuale Trainingseinheiten anbietet.

Besonders angetan hat ihm aber seine Aufgabe als Coach der Beinamputierten. Die positive Aufnahme dieser in Deutschland leider noch zu den Randgruppen zählende Sportabteilung in der Bevölkerung freut ihn sehr. Das nun vereinzelnd mehr Sponsoren für die Fußballer gewonnen werden konnten, tat sein Übriges dazu. Natürlich ist dieses Sponsoring bei Weitem nicht mit dem vergleichbar, was man unter Sponsoring im Fußballbereich versteht, doch freut Sinisa sich über jeden gesponsorten Euro.

Er verdient für diesen Monat die Wahl zum Job des Monats.