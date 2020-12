Am Samstag (12. Dezember 2020) zwischen 0.30 und 9:.0 Uhr versuchten in Emmerich unbekannte Täter, einen schwarzen VW Polo zu entwenden, der auf dem obersten Parkdeck eines Parkhauses am Parkring/Hinter dem Schinken abgestellt war

Das Fahrzeug wurde zunächst gewaltsam geöffnet, im Inneren rissen die Täter die Verkleidung unterhalb des Armaturenbrettes heraus und versuchten offenbar, den Wagen kurzzuschließen. Dies gelang nicht.

Hinweise erbeten

Vermutlich aus Unmut über den Misserfolg beschädigten die Unbekannten einen Außenspiegel des Kleinwagens und schlugen die Heckscheibe ein.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/ 7830 entgegen.