Ein "dickes Ding": Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (11.10.2020) von der Baustelle auf der Emmericher Rheinbrücke einen gelben fahrbaren Baukompressor der Marke ATLAS COPCO gestohlen.

Der Kompressor war mittels Kastenschloss gesichert, welches offenbar aufgebrochen wurde. Bei Abtransport durch ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung merkten die Verdächtigen zunächst nicht, dass zwei Geräte an den Kompressor angeschlossen waren.

Diese schleiften die Diebe 50 Meter in Fahrtrichtung Emmerich mit. Dieser Vorgang könnte durch Zeugen beobachtet worden sein, vermutet die Polizei. Hinweise an die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, erbeten.